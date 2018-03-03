В результате стычек под Радой пострадали 6 протестующих и четверо полицейских

10:39, 03 марта 2018
Политика
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Полицейские приступили к проведению следственных действий в палаточном городке / facebook.com/artem.shevchenko.9

Об этом сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко, передает "112 Украина".

По его словам, с самого утра полиция, в соответствии с решением суда, должна была проводить следственные действия в палаточном городке. 

"Началось сопротивление, запалили (протестующие) шины. Полиция приняла меры для обеспечения следственных действий. Расчеты ГосЧС быстро погасили шины. На данный момент известно, что в медицинские учреждения обратились 6 человек из числа тех, кто находился в палаточном городке. Также пострадали четыре сотрудника полиции", – отметил Крищенко.

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Также, по его словам, найдены заготовленные коктейли (Молотова) и заточенные палки.

Как сообщал УНИАН, возле палаточного городка под Верховной Радой произошли столкновения между полицией и протестующими. В ходе столкновений протестующие подожгли шины. Сообщается, что с обеих сторон есть раненые.

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