Вехи недели. Показания с рвением, новый формат для Донбасса и неуемный Москаль

Годовщина гибели героев Небесной Сотни стала поводом вспомнить о том, что продолжаются судебные процессы только по делу некоторых возможных исполнителей преступных приказов (большинство обвиняемых «беркутовцев» укрылись в России), а те, кто их отдавал, остаются безнаказанными уже 4 года. Генеральный прокурор Юрий Луценко анонсировал процесс по делу Януковича, Якименко и других, отдававших приказы стрелять по Майдану, но дата его начала остается неизвестной.

Петр Порошенко решил дать показания по делу о государственной измене Януковича, но не учел служебного рвения правоохранителей. Те запомнили о повышенной активности участниц Femen на публичных мероприятиях с участием главы государства, поэтому устроили досмотр с пристрастием нескольким журналисткам, освещавшим событием в Оболонском суде. Скандал зародился на пустом месте, Порошенко в итоге дал показания с помощью видеосвязи, став первым на постсоветском пространстве действующим президентом, свидетельствовавшим в суде.

Закон «Об особенностях государственной политики…» в отношении оккупированного Донбасса с скрежетом зубовным встретили в российском МИДе, Петр Порошенко заверил, что его принятие не помешает выполнению Минских договоренностей, реализация которых за три года продвинулась крайне слабо. Начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко не только отметил завершение АТО, но и пообещал, что Объединенные силы на Донбассе возглавит военный с боевым опытом, которых в украинской армии немало. Муженко дал понять, что в 2018 году противотанковое оснащение украинских подразделений будет усилено.

Главой Конституционного Суда стал Станислав Шевчук, получивший бордовую мантию по квоте Верховной Рады практически сразу после Революции Достоинства. Интересно отметить, что избрание главы КС положительно оценили носители разных политических взглядов, отдавая должное профессионализму и независимости Шевчука. Теперь Конституционный Суд должен интенсифицировать свою работу, ведь в 2017-м он работал практически на холостых оборотах.

Результаты социологического исследования, проведенного группой «Рейтинг», безусловно, радуют самолюбие Юлии Тимошенко, которой нарисовали траекторию прямого движения к победе в главной политической гонке пятилетки. Однако в этом рейтинге представлены далеко не все потенциальные кандидаты на пост президента, а времени до президентских выборов остается немало. Высоким выглядит и процент не определившихся со своим выбором, за голоса которых развернется основная схватка. Показательными выглядят интенсивно муссируемые слухи о переговорах Юлии Тимошенко и Петра Порошенко о проведении досрочных парламентских выборах, которыми некоторые участники политического процесса выдают желаемое за действительное.

Спикер парламента Андрей Парубий уже не впервые обещает улучшить работу законодателей, но не раскрывает технологий повышения депутатского КПД. Очевидно, кадровые вопросы, связанные со сменой главы правления Национального банка и подавляющего большинства членов Центризбиркома, должны мобилизовать слуг народа. Хочется верить, что и закон «О национальной безопасности и обороне» не будет отложен в долгий ящик.

Геннадий Москаль превзошел себя, публично дав нецензурную характеристику и.о.министра здравоохранения Ульяне Супрун. Публичные и неформальные призывы со стороны руководства исполнительной власти к зарвавшемуся главе ОГА действия пока, к сожалению, не возымели. Досадно, что диалог между представителями властной команды, да и просто людьми, идет не только без малейшего уважения, но и способности признавать допущенные ошибки.

Евгений Магда