Украинский интерес. Путин «сыграл в медведя», язык подвел Сикорского, Украина получила новый «кассетный» скандал

Уже несколько месяцев для Владимира Путина нет более важной проблемы, чем ситуация в Украине. Падающий рубль и опускающаяся цена нефти, от которой во многом зависит благосостояние миллионов россиян, беспокоят российского президента куда меньше, чем происходящее на Донбассе. Поэтому и в рамках выступления Путина в «Валдайском клубе» он со ставшей отличительным знаком пренебрежительностью рассказал об истории украинской государственности, назвал Львов «польским городом» и дал понять, что санкции Запада не заставят Россию изменить свою политику. Дескать, в своей «тайге» «медведь» сам решает, какие решения ему принимать. Психиатры в таких случаях говорят «Пациент упорствует», Украине же стоит готовиться к эскалации конфликта – уж больно уверенно властелин Кремля расписывается за всех жителей Донбасса, не желающих проводить выборы по украинским законам.

При этом Путин позволяет себе говорить об уважении украинского суверенитета и даже устами главы своей президентской администрации Сергея Иванова вещать о готовности признать парламентские выборы в Украине. При этом тот же Иванов намекает, что и в так называемых ДНР и ЛНР тоже должны пройти выборы, результаты которых цивилизованный мир признавать не собирается. Да и сам Путин во время саммита в Милане вряд ли обещал лидерам Европейского Союза что-то иное. Впрочем, это не помешало России заблокировать решение ОБСЕ о расширении зоны ответственности организации на всю протяженность российско-украинской границы на Донбассе.

России и Украине не удалось договориться о возобновлениях поставок газа. Российская делегация фактически сорвала переговоры по вполне очевидной причине: давать дополнительный повод для демонстрации успеха перед парламентскими выборами украинским политикам в «Газпроме» не хотят. Еврокомиссар Гюнтер Эттингер полагает, что 29 октября сторонам удастся найти компромисс, и ЕС вздохнет спокойно.

Тем временем масла в огонь умело подлил Радослав Сикорский – маршалок польского Сейма, еще в бытность министром иностранных дел бывший не слишком сдержанным в выражениях. На этот раз польский политик рассказал американскому изданию Politiko о «непристойном предложении» Владимира Путина, который давал понять Дональду Туску, что Украину можно разделить. Пикантности ситуации добавляет тот факт, что Туск вот-вот станет президентом Европейского Совета и выйдет на качественно новый уровень политики. И Туск, и даже Сикорский опровергли факт такого разговора, но неприятный осадок остался.

Еще один неприятный сюрприз подкинула Украине организация Humah Rights Watch, неожиданно сделавшая вывод об использовании украинскими войсками на Донбассе запрещенных кассетных боеприпасов. По странному стечению обстоятельств взгляд HRW отказывался до этого замечать бесчинства и военные преступления сепаратистов и российских военных на востоке нашей страны, зато «кассетную» тему оперативно подхватил Путин, подхватят и другие российские политики. Украине необходимо жестко отреагировать, предоставив предметные доказательства своей невиновности, которую подтверждает и миссия ОБСЕ в нашей стране. Обвинения HRW уже вышли на уровень ООН, так что нашему МИДу придется действовать оперативно.

Евгений Магда