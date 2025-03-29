Снижение температуры ожидается в понедельник, 31 числа.

На выходных, 29 и 30 марта, в Украине ожидаются дожди, местами будут наблюдаться порывы ветра, а в понедельник, 31 марта, ожидается снижение температуры в западных областях. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

По данным синоптиков, в последние дни марта погодные процессы в Украине будут развиваться по-разному.

В субботу в поле повышенного атмосферного давления будет преобладать погода без осадков, лишь в южной части, на Закарпатье и Прикарпатье утром и днем возможен дождь. В Карпатах и южных областях местами порывы ветра 15-20 м/с.

Видео дня

30 марта, говорят синоптики давление будет падать, поэтому в Украине, кроме северной части, пройдут небольшие и умеренные дожди.

31 марта осадки прогнозируются в западных и восточных областях. Температура ночью будет 0°...+7°, на юге страны до +10°. Днем столбики термометров покажут +11°...+18°, однако в западных областях в понедельник ожидается похолодание до +8°...+13°.

В столице также ожидается кратковременное похолодание. По данным синоптиков, ближайшие дни еще будут теплыми и преимущественно сухими. Воздух днем будет прогреваться до +14°...+15°. Однако 1 апреля в столице температура упадет до +9°, а также ожидается дождь.

Вас также могут заинтересовать новости: