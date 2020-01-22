В Украине объявили штормовое предупреждение на 22 января

Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

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В среду, 22 января, во всех регионах Украины ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.

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Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"Днем 22 января в Украине порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Напомним, в среду, 22 января, в Украине пройдут дожди и мокрый снег, температура днем до +6°.