Синоптики предупредили о тумане в большинстве областей Украины
Видимость ухудшится до 200-500 м.
В среду, 20 ноября, в большинстве областей Украины ожидается туман, видимость ухудшится до 200-500 м.
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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"20 ноября ночью и утром в большинстве областей туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
Напомним, в среду, 20 ноября, в Украине местами пройдут дожди, на западе температура до +13°.
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