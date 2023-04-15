Не секрет, что первая леди Украины Елена Зеленская для многих является настоящей иконой стиля. Едва ли не каждый ее образ вызывает бурные обсуждения. Жена президента любит минимализм, сочетая классический стиль и casual.
Накануне Елена Зеленская посетила Львов. Там она вместе с министром здравоохранения Виктором Ляшко передала профильное оборудование на более чем 45 миллионов гривень одному из медицинских центров.
Для такого события первая леди выбрала черный жакет-кимоно с широкими рукавами, классические прямые брюки со стрелками, красную рубашку и лоферы. Дополнила образ шикарная золотая брошь в форме карты Украины.
"Львов спасает. Именно медицинские учреждения Львовщины взяли на себя большую часть работы по лечению и реабилитации украинцев, пострадавших от российского нападения. Именно через Львов год назад проходили наши "конвои жизни", когда вывозили тяжелобольных детей и взрослых из-под бомбардировки на лечение за границей. А сейчас лучшая помощь предоставляется прямо здесь", - сказала Елена Зеленская в ходе своего визита.
Напомним, Зеленская поразила утонченным образом в Дубае.