Брошь, которая гармонично вписалась в ее образ, имеет форму карты Украины.

Не секрет, что первая леди Украины Елена Зеленская для многих является настоящей иконой стиля. Едва ли не каждый ее образ вызывает бурные обсуждения. Жена президента любит минимализм, сочетая классический стиль и casual.

Накануне Елена Зеленская посетила Львов. Там она вместе с министром здравоохранения Виктором Ляшко передала профильное оборудование на более чем 45 миллионов гривень одному из медицинских центров.

Для такого события первая леди выбрала черный жакет-кимоно с широкими рукавами, классические прямые брюки со стрелками, красную рубашку и лоферы. Дополнила образ шикарная золотая брошь в форме карты Украины.

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"Львов спасает. Именно медицинские учреждения Львовщины взяли на себя большую часть работы по лечению и реабилитации украинцев, пострадавших от российского нападения. Именно через Львов год назад проходили наши "конвои жизни", когда вывозили тяжелобольных детей и взрослых из-под бомбардировки на лечение за границей. А сейчас лучшая помощь предоставляется прямо здесь", - сказала Елена Зеленская в ходе своего визита.

Напомним, Зеленская поразила утонченным образом в Дубае.

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