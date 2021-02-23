Анна Скороход сделала прическу наподобие той, которую носит Тимошенко.

Народный депутат Анна Скороход пришла в Верховную Раду в новом образе.

Читайте такжеНардеп Анна Скороход пришла в Раду в патриотическом костюме

Девушка надела черное кожаное платье с длинным рукавом. Также она решила сделать яркий акцент на губах, накрасив их красной помадой. При этом Скороход сделала себе прическу, которая уж очень напоминает прическу другого депутата Юлии Тимошенко.

На кадрах из Верховной Рады видно, как мужчины окружили нарядную Скороход возле рабочего места. В сторонке стояла сама Тимошенко и с негодованием смотрела в сторону небольшой компании.

Хотя на другом фото Тимошенко и Скороход целуются в щечку. И здесь уже сложно не заметить их сходство.

Другие новости УНИАН:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Диана Могилевич