59-летняя нардеп знает толк в моде.

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко пришла в Верховную Раду с новой прической. Кроме того, она показала элегантный стиль.

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Свою привычную косу несколько лет она заменяла хвостом, а сейчас решилась вновь сменить имидж. Нардеп сделала низкий пучок из вьющихся локонов. При этом она традиционно оставила очки с черной оправой.

Для своего образа она подобала черный гольф, который идеально подходят практически к любым вещам. Это базовая вещь, которая должна быть в гардеробе каждой женщины. Напомним, что именно черный цвет позволит сделать ваш силуэт более стройным.

Наверх Тимошенко накинула серое удлиненное пальто, воротник которого был украшен стразами. Стоит отметить, что пальто нардеп выбрала модного цвета, да еще и отдала предпочтение стилю оверсайз. В целом ее образ получился элегантным и женственным.

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Автор: Диана Могилевич