Тимошенко вновь изменила образ.

Народный депутат Украины Юлия Тимошенко пришла в Верховную Раду в стильном костюме.

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Она подобрала бежевую юбку длины макси, пиджак от известного бренда Cavalli и ботфорты на высоком каблуке. Также она решила оставить свою волнистую прическу.

Стоит отметить, что последнее время Тимошенко приходит на заседания Рады в новых образах. Кажется, она решила поэкспериментировать со своим стилем.

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Автор: Диана Могилевич