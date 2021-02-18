Тимошенко показала новый наряд / apostrophe.ua
Народный депутат Украины Юлия Тимошенко пришла в Верховную Раду в стильном костюме.
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Она подобрала бежевую юбку длины макси, пиджак от известного бренда Cavalli и ботфорты на высоком каблуке. Также она решила оставить свою волнистую прическу.
Стоит отметить, что последнее время Тимошенко приходит на заседания Рады в новых образах. Кажется, она решила поэкспериментировать со своим стилем.
Тимошенко показала новый наряд / apostrophe.ua
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