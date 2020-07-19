Одежда с принтом "единорога" стала самой популярной

Самым модным принтом оказались разводы.

Летом 2020 года самым модным принтом стали разводы. Все чаще знаменитости начали надевать вещи с принтом, который издалека напоминает окрас единорога.

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Несмотря на игривый вид, одежда с таким принтом подарит вам хорошее настроение и добавит яркости в ваш образ. Вы можете подобрать как платье с голубо-розовыми разводами, так и шорты с футболкой. И тот, и тот "лук" будут смотреться очень стильно и гармонично.

Если вы выберете платье, то это окажется универсальной вещью в вашем летнем гардеробе. Так как его можно носить и под каблуки, и под кроссовки. А вот шорты с майкой предпочтительнее носить все же с кедами.

Как сообщал УНИАН, названа самая модная прическа этого лета.

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