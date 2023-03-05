Эти простые советы позволят вам выглядеть намного моложе.

В косметичке каждой женщины можно найти массу средств для красоты, однако не все они могут подходить, если вам больше 40 лет. Рассказываем о главных правилах макияжа, чтобы выглядеть свежо и молодо.

Устранение тусклости

Основа любого макияжа - тональный крем. Если вы добавите в него немного хайлайтера, ваша кожа засияет. Мелкий шиммер позволит вам устранить тусклость и выглядеть более свежо. Кроме того, нанесите на скулы румяна и подберите помаду в тон.

Тушь

Есть разные виды туши. Одни направлены на то, чтобы удлинить ваши реснички, другие - на их густоту. Визажисты рекомендуют присмотреться все же к тем, которые удлиняют реснички, так как с возрастом они могут становиться короче.

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Акцент на глаза

В данном случае стоит забыть о ярких помадах и блесках. Идеальный вариант - смягченные стрелки и нюдовая помада. Совет: направьте хвостики стрелок вверх, к кончикам бровей, чтобы получить легкий визуальный лифтинг.

Визуальная подтяжка

С возрастом на коже появляются морщины, она становится дряблой. Однако есть просто способ, который поможет решить эту проблему. При нанесении макияжа старайтесь делать так, чтобы все линии стремились вверх. Например, румяна стоит наносить по диагонали снизу вверх.

Напомним, как стильно одеваться женщинам после 40.

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