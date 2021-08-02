Украинская певица Надя Дорофеева является обладательницей, наверное, самого модного гардероба. Девушка всегда выглядит стильно, дорого, роскошно. Ее образы можно смело брать на заметку, и, поверьте, равных вам не будет.
Начнем с летнего аутфита, который украсит любую девушку - шорты, объемная рубашка, панама и шлепанцы. Да, эти вещи - элементы базового гардероба, но обратите внимание на подбор цветов. Возьмите на заметку сочетание нежно-молочного, белого и коричневого.
Легкий костюмчик из юбки и топика с рукавами-фонариками. В такой одежде вам точно не будет жарко, более того, вы сможете продемонстрировать всему миру свою подтянутую фигуру. Не зря же девочки начинают ходить в спортзал накануне лета. Белые кеды идеально подходят под такой аутфит.
Белые мини-шортики с топом-бюстгальтером и жилеткой без рукавов - мастхев этого лета. Добавьте, как Дорофеева, стильные цепи на шею, солнцезащитные очки и, например, браслет. Все, вы готовы покорять этот мир.
Также стоит обратить внимание на стильные светлые джинсы с вырезами на бедрах. Надя сочетает их с корсетными топами и кедами. Для вечерней прогулки - самое то.
И, конечно, вашему вниманию "лук", который сразит всех наповал. Лаковые штаны, бежевый топ и кожаная портупея - ох и огненный образ.
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