Певица часто демонстрирует стильные образы.

Украинская певица Надя Дорофеева является обладательницей, наверное, самого модного гардероба. Девушка всегда выглядит стильно, дорого, роскошно. Ее образы можно смело брать на заметку, и, поверьте, равных вам не будет.

Начнем с летнего аутфита, который украсит любую девушку - шорты, объемная рубашка, панама и шлепанцы. Да, эти вещи - элементы базового гардероба, но обратите внимание на подбор цветов. Возьмите на заметку сочетание нежно-молочного, белого и коричневого.

Легкий костюмчик из юбки и топика с рукавами-фонариками. В такой одежде вам точно не будет жарко, более того, вы сможете продемонстрировать всему миру свою подтянутую фигуру. Не зря же девочки начинают ходить в спортзал накануне лета. Белые кеды идеально подходят под такой аутфит.

Белые мини-шортики с топом-бюстгальтером и жилеткой без рукавов - мастхев этого лета. Добавьте, как Дорофеева, стильные цепи на шею, солнцезащитные очки и, например, браслет. Все, вы готовы покорять этот мир.

Также стоит обратить внимание на стильные светлые джинсы с вырезами на бедрах. Надя сочетает их с корсетными топами и кедами. Для вечерней прогулки - самое то.

И, конечно, вашему вниманию "лук", который сразит всех наповал. Лаковые штаны, бежевый топ и кожаная портупея - ох и огненный образ.

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Автор: Диана Могилевич