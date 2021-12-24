Самой важной привычкой является здоровый сон. Люди, которые отправляются спать, вместо чтения новостей и просмотра соцсетей, выглядят и чувствуют себя гораздо лучше.

По данным ученых, в первую очередь эффект моложавости обеспечивается балансом физической формы и психологического настроя. Люди без лишнего веса, доброжелательные, с чувством юмора обычно выглядят моложе.

Таким образом, если не брать в расчет генетику, человека могут омолаживать здоровые привычки, физическая и социальная активность, пишет medikforum.

По словам ученого невролога Томаса Берка из медицинской школы им. Гроссмана Нью-Йоркского университета, минимум три простые привычки, вполне способны вписаться в распорядок жизни большинства людей и помочь выглядеть моложе своих лет.

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Достаточный сон. По словам Берка, качественный полноценный сон имеет решающее значение для здоровья в любом возрасте, но особенно с приближением старения. Люди, предпочитающие лечь раньше спать, чем смотреть соцсети и читать новости в интернете, оказывают своему мозгу неоценимую услугу – его защита от возрастных дегенеративных процессов значительно улучшается.

"Мозг проводит треть своей жизни в состоянии сна, и это время, когда он наиболее координирован. Сон позволяет не только отдыхать, но также улучшает функцию запоминания, угасание которой является одним из маркеров старения", - пояснил эксперт.

Есть больше протеина. В этом плане особенно полезны индейка и курица. Они, помимо белка, также богаты веществом триптофаном, дающим нервной системе энергию, необходимую для поддержания умственной деятельности. Вдобавок являются источником коллагена, важного для поддержания соединительной ткани в хорошей форме, благодаря чему тело остается в тонусе.

Есть достаточно здоровых жиров. После 40-45 лет в организме серьезно перестраиваются гормоны, что начинает влиять на физические характеристики, внешний вид, работу мозга. Чтобы такое влияние не было негативным, необходимы здоровые жиры. Тем, кто хочет замедлить старение и выглядеть моложе своих лет, особенно важно употреблять в пищу продукты, богатые омега-3 жирными кислотами.

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