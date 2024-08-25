Первая леди выбрала символическую рубашку для важного праздника.

Первая леди Украины Елена Зеленская 24 августа поздравила украинцев с Днем Независимости, она посетила торжественные мероприятия по случаю праздника, на которых показалась в изысканном образе.

Президент Украины и его жена прошли по аллее памяти погибших воинов. Супруги возложили цветы к Стене памяти в Киеве. Также они приняли участие в традиционной Молитве за Украину, которая состоялась в Софийском соборе.

На этот раз жена главы государства выбрала для себя символическую вышиванку от украинского бренда. Белая рубашка была украшена монохромной вышивкой. Объемные рукава и пояс с контрастными кистями ручной работы добавил образу Зеленской изюминку. Рубашка была вышита синими нитками.

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При создании вышиванки дизайнеры вдохновлялись цветочными и животными мотивами на вышитых рушниках Приднепровья, Киевщины и Сумщины XVIII-XX веков, а также казацкой вышивкой XVII-XVIII веков. Стоимость рубашки - 7800 гривен.

Элегантный образ первая леди дополнила черными классическими брюками и белыми туфлями "лодочками". У Зеленской был, как всегда, сдержанный макияж, а волосы были распущены.

Напомним, ранее Елена Зеленская в изысканном образе с интересным акцентом прибыла в Стамбул.

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