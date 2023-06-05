Они добавят вам несколько лишних лет и килограмм.

Большинство женщин обожают носить платья, однако порой сложно подобрать подходящий фасон, особенно если вам за 40 лет. УНИАН предлагает разобраться, какие модели не стоит носить взрослым женщинам, чтобы не добавить себе еще несколько лет.

Платье-футболка

Этот вариант больше подходит для молоденьких девушек, которые обожают спортивный стиль одежды. Однако если вам за 40, то от такого фасона лучше отказаться. Вся проблема в том, что он только подчеркнет возрастные изменения на теле. Если же вы хотите выглядеть моложе, то выбирайте другие фасоны.

Платье из гипюра

Гипюр сам по себе уже давно вышел из моды, а платья из этой ткани - тем более. Они выглядят максимально просто и нестильно. Поэтому если вы хотите быть в тренде, то откажитесь от гипюрового платья. На замену можете подобрать платье в рубчик или шелковое. Отдавайте предпочтение нейтральным оттенкам, которые только подчеркнут вашу индивидуальность и цвет кожи.

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Платье с поясом

Платья с поясом красиво смотрятся на стройной и подтянутой фигуре. Но если вы за зиму набрали несколько лишних килограмм, то лучше отложить этот фасон подальше. В противном случае все ваши недостатки увидит общественность.

Напомним, какие фасоны юбок станут незаменимыми летом-2023.

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