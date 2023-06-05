Они будут на пике популярности.

Юбка - один из основных элементов женского летнего гардероба. Они могут быть разными - мини, миди или макси, но очень важно подобрать правильный фасон.

УНИАН рассказывает, какие юбки будут в тренде в этом сезоне.

Юбка с рюшами

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Этот вариант идеально подойдет девушкам до 30 лет. Легкая, свободная, милая юбка создаст как романтический образ, так и подойдет для прогулки с друзьями. Комбинировать ее можно с футболками и топами. А на ножки стоит надеть или босоножки, или кеды. О туфлях на каблуке в данном случае стоит забыть.

Юбка-шорты

Если вы обожаете носить мини-юбки, но боитесь засветить лишнее, то фасон юбка-шорты придет вам на помощь. Более того, данная модель смотрится очень привлекательно на стройных ножках, и поражает своей оригинальностью. Лучше выбирать такие юбки в одном цвете. Минимализм в данном случае - наше все.

Юбка с разрезом

В прошлом году едва ли не у каждой модницы была юбка миди с высоким разрезом. В этом сезоне они остаются популярными, поэтому смело доставайте их со своих полок или бегите покупать. Вы будете сиять на улицах своего города.

Шелковая юбка

Шелковая юбка длины макси позволит вам создать сразу несколько образов. Ее можно носить как под рубашку, так и под кофту, если вечером вам станет прохладно. Главное преимущество шелковой юбки в том, что она сочетается и со спортивным стилем. Обувайте кеды и бегите по своим делам! А если хочется больше романтизма, то обувайте босоножки на каблуке и покоряйте этот мир.

Джинсовая юбка с косым срезом

Это хит сезона. Данная модель идеально садится по фигуре и подчеркивает все достоинства. Обратите на нее внимание, если хотите быть самой модной этим летом.

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