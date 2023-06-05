Модная юбка на лето 2023 / Скриншот Instagram

Юбка - один из основных элементов женского летнего гардероба. Они могут быть разными - мини, миди или макси, но очень важно подобрать правильный фасон.

УНИАН рассказывает, какие юбки будут в тренде в этом сезоне.

Юбка с рюшами

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Этот вариант идеально подойдет девушкам до 30 лет. Легкая, свободная, милая юбка создаст как романтический образ, так и подойдет для прогулки с друзьями. Комбинировать ее можно с футболками и топами. А на ножки стоит надеть или босоножки, или кеды. О туфлях на каблуке в данном случае стоит забыть.

Модная юбка на лето 2023 / Скриншот Instagram

Юбка-шорты

Если вы обожаете носить мини-юбки, но боитесь засветить лишнее, то фасон юбка-шорты придет вам на помощь. Более того, данная модель смотрится очень привлекательно на стройных ножках, и поражает своей оригинальностью. Лучше выбирать такие юбки в одном цвете. Минимализм в данном случае - наше все.

Модная юбка на лето 2023 / Скриншот Instagram

Юбка с разрезом

В прошлом году едва ли не у каждой модницы была юбка миди с высоким разрезом. В этом сезоне они остаются популярными, поэтому смело доставайте их со своих полок или бегите покупать. Вы будете сиять на улицах своего города.

Модная юбка на лето 2023 / Скриншот Instagram

Шелковая юбка

Шелковая юбка длины макси позволит вам создать сразу несколько образов. Ее можно носить как под рубашку, так и под кофту, если вечером вам станет прохладно. Главное преимущество шелковой юбки в том, что она сочетается и со спортивным стилем. Обувайте кеды и бегите по своим делам! А если хочется больше романтизма, то обувайте босоножки на каблуке и покоряйте этот мир.

Модная юбка на лето 2023 / Скриншот Instagram

Джинсовая юбка с косым срезом

Это хит сезона. Данная модель идеально садится по фигуре и подчеркивает все достоинства. Обратите на нее внимание, если хотите быть самой модной этим летом.

Модная юбка на лето 2023 / Скриншот Instagram

Ранее УНИАН назвал самые модные купальники на лето 2023.

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