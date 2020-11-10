Модная зимняя обувь 2020-2021 / фото ua.depositphotos.com

Приближается начало зимы 2020-2021, и бренды одежды по всему миру готовят новые тренды для зимней обуви и ботинок. Некоторые модные веяния прошлых лет уже безнадежно устарели, другие новинки покорили рынок обуви. Узнайте, какой будет мода на эту зиму и какую пару ботинок можно прикупить к зимнему гардеробу.

Ботинки

Модные зимние ботинки / фото Chloé, Christian Dior

Самыми модными вариантами ботинок это зимой являются грубые модели со шнуровкой и минимумом деталей. Огромным спросом будут пользоваться черные берцы со шнурками на молнии - бессмертная классика зимней обуви. 

Модные сапоги зима 2020-2021 / фото Valentino

Также в моде брутальные модели на высокой подошве, ботинки в стиле 90-ых годов, ботинки челси и гибридные сапоги-ботинки. Ещё один тренд - ковбойские ботинки на тракторной подошве. На такой обуви могут быть ремни, заклепки, массивные элементы. 

Ботильоны

Модные ботильоны зима 2020-2021 / фото Junya Watanabe

Среди моделей ботильонов, которые будут модные этой зимой, стилисты отмечают низкие остроносые ботильоны, грубые ботильоны и ботильоны с кнопками и цепями. Их можно сочетать с платьем, кожаными брюками и спортивным костюмом.

Высокие сапоги

Модные сапоги на зиму 2020-2021 pinterest.com

Высокие сапоги до колена или выше представлены в коллекциях таких брендов как Alexander McQueen, Victoria Beckham, Valentino и Proenza Schouler. Самыми модными моделями высоких сапогов считаются сапоги со складками, ботфорты, сапоги-чулки, кожаные и замшевые сапожки.

Высокая платформа

Модная обувь зима 2020 / фото Alexander McQueen, Valentino

Обувь на высокой платформе не только стильная, но и практичная, поскольку дороги поздней осенью и зимой часто покрыты грязью, слякотью, снегом и химическими реагентами. В моде зимой будут туфли на платформе, резиновые сапоги и короткие ботинки-челси.

Яркие сапоги

Женские зимние сапоги 2020-2021 / фото Alberta Ferretti, Balenciaga

Многие стилисты и бренды советуют обратить внимание на обувь ярких цветов: зеленую, фиолетовую, розовую, желтую, синюю. Не бойтесь экспериментов - яркая палитра сейчас в моде. Также можно выбрать цветную обувь из кожи или эко-кожи. Яркие сапоги позволят ненадолго вернуться в лето и развеять осеннюю хандру.

Кроссовки

Модные зимние кроссовки 2020-2021 / фото Rag & Bone

В теплые зимние дни стилисты советуют носить кроссовки. Зимой будут в тренде модели самой разной формы: кроссовки на платформе, спортивные кроссовки, кроссовки в стиле ретро и кроссовки с цветными вставками. Популярным является сочетание кроссовок и длинной юбки, а вот с пальто эту обувь лучше не комбинировать.

Читайте другие новости о моде и красоте:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Екатерина Пулатова