Актриса поражает своей красотой и чувством стиля.

Турецкая актриса Ханде Эрчел после исполнения главной роли в рейтинговом сериале "Постучись в мою дверь" стала любимицей публики. Поклонницы Эды Йылдыз из сериала восторгаются не только ее внешними данными, но и стилем в одежде, и даже прическами.

Сегодня УНИАН предлагает повторить вам прическу Эды Йылдыз из "Постучись в мою дверь".

Ханде очень подходят волнистые локоны, которые она собирает в пучок. При этом несколько прядей она все же выпускает, чтобы образ был более романтичным и привлекательным. Чтобы сделать его немного ярче, можно добавить косынку или повязку.

Не менее привлекательно она выглядит и с распущенными волосами. Ее волосы всегда сияют из-за правильно ухода. Но обратите внимание на то, что Эрчел с одной стороны локоны прячет за ушком, а также не делает ровный пробор.

Высокий хвост... Это еще одна любимая прическа актрисы, которая всегда выглядит актуально. Ее повторить достаточно просто. Для этого нужно гладко уложить волосы, сделать высокий хвост и закрепить укладку лаком.

Напомним, ранее УНИАН собрал топ-5 летних образов Эды Йылдыз из "Постучись в мою дверь".

Вас также могут заинтересовать новости: