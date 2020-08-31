Осенний "лук" должен быть красочным.

Уже завтра наступает осень. А это значит, что скоро мы спрячем летние вещи и будем подбирать "луки" для более прохладной погоды. Давайте разберемся, какие свитера сейчас в моде.

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Итак, выбирайте свитера с крупными плетениями. Они смотрятся ярче, дороже и массивнее. Не избегайте высоких или пышных рукавов. Это сейчас тренд, на который нельзя закрывать глаза.

Что касается цветов, то выбирайте пастельные или мелковые оттенки. Неоновые сейчас отходят на второй план. Они удешевляют ваш образ, делая его "базарным".

Также обратите внимание, что эту уникальную вещь вы можете носить под джинсы, штаны, юбки или даже платья-комбинации. Обувь лучше подбирать на низком ходу - кеды, кроссовки, берцы. Но если вам хочется добавить романтичности образу, тогда смело надевайте лодочки.

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Автор: Диана Могилевич