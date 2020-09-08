Сумка должна быть практичной.

Сумка помимо того, что должна дополнять ваш образ, также должна быть практичной. УНИАН подобрал для вас несколько вариантов модных сумок на осень.

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Миниатюрность

Миниатюрные сумки, пожалуй, всегда будут в моде. Например, если вы выходите в магазин, то вам не нужно брать с собой большую сумку только для того, чтобы положить туда деньги, ключи и телефон. Для этого можно приобрести маленькую сумочку, которую даже в руках держать не нужно.

Цепи

Сейчас в моде массивные цепи. Это касается не только обуви или их как отдельных украшений. Они выгодно смотрятся и на сумках. Поэтому вам стоит обратить внимание на такой вариант.

Змей

Многие звезды сейчас отдают предпочтение сумкам ювелирного дома Bvlgari. Их главным атрибутом является змея. Все изделия выполнены из кожи, украшенной драгоценными камнями.

Стеганые сумки

Этот вариант больше подходит для тех девушек, у кого в сумке происходит хаос. Она большая, вместительная и мягкая на ощупь. Интересно, что такую сумку можно носить как под лодочки, так и под кеды.

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Автор: Диана Могилевич