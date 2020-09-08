Модная сумка / фото pinterest.com

Сумка помимо того, что должна дополнять ваш образ, также должна быть практичной. УНИАН подобрал для вас несколько вариантов модных сумок на осень.

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Миниатюрность

Миниатюрные сумки, пожалуй, всегда будут в моде. Например, если вы выходите в магазин, то вам не нужно брать с собой большую сумку только для того, чтобы положить туда деньги, ключи и телефон. Для этого можно приобрести маленькую сумочку, которую даже в руках держать не нужно.

Модная сумка / фото pinterest.com
Модная сумка / фото pinterest.com
Модная сумка / фото pinterest.com

Цепи

Сейчас в моде массивные цепи. Это касается не только обуви или их как отдельных украшений. Они выгодно смотрятся и на сумках. Поэтому вам стоит обратить внимание на такой вариант.

Модная сумка / фото pinterest.com
Модная сумка / фото pinterest.com
Модная сумка / фото pinterest.com

Змей

Многие звезды сейчас отдают предпочтение сумкам ювелирного дома Bvlgari. Их главным атрибутом является змея. Все изделия выполнены из кожи, украшенной драгоценными камнями.

Модная сумка / фото pinterest.com
Модная сумка / фото pinterest.com
Модная сумка / фото pinterest.com

Стеганые сумки

Этот вариант больше подходит для тех девушек, у кого в сумке происходит хаос. Она большая, вместительная и мягкая на ощупь. Интересно, что такую сумку можно носить как под лодочки, так и под кеды. 

Модная сумка / фото pinterest.com
Модная сумка / фото pinterest.com
Модная сумка / фото pinterest.com

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Автор: Диана Могилевич