Сочетание спортивной одежды и делового стиля будет очень актуальным.

Дизайнер Елена Островерх назвала несколько модных образов на весну 2023, которые состоят из минимального количества вещей. Как она рассказала в сюжете "Сніданок. Вихідний", ранее некоторые сочетания были антитрендом, а сейчас они на пике популярности.

Свитшот + деловые штаны

Очень важно, чтобы штаны были длинными и закрывали щиколотку. В таком случае вы сможете сочетать их с кроссовками или обувью на каблуке. Однако если под деловые штаны надеть спортивный свитшот и кроссовки, то ваш образ заиграет новыми красками.

Пайетки + деловой жакет

Ранее одежду с пайетками мы носили только по праздникам, а сейчас их можно внедрять в ежедневный образ. Дизайнер соединила юбку с пайетками с однотонным деловым жакетом, а на ножки рекомендует надеть туфли.

Экошуба + джинсы

По словам Островерх, шуба воспринимается как что-то дорогое, изящное и женственное. Она должна быть длинной. Сочетать экошубу можно с джинсами и кроссовками, чтобы образ был более трендовым. Однако есть одно правило: ваша обувь должна быть светлее, чем джинсы. Но если вы надеваете серые джинсы, то обувь может быть черной.

Коричневая сумка + черная обувь

Ранее сумка и обувь разного цвета были под запретом. Сейчас все изменилось. Аксессуары разного цвета сделают ваш образ более актуальным, но стоит знать, что они должны быть в одной тональности. Также стоит помнить, что в одном образе можно использовать только три цвета.

Жакет + мини-юбка

В таком сочетании очень важно, чтобы мини-юбка хотя бы на три сантиметра выглядывала из-под жакета. Этот комплект можно соединить с грубой массивной обувью на толстой подошве. Дизайнер уверяет, что благодаря массивной обуви, ваши ножки будут казаться стройнее. Также Островерх предупредила, что телесные колготки уже не в моде, поэтому предпочтение стоит отдавать черным.

Ранее УНИАН назвал самую модную обувь на весну 2023.

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