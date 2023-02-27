Март уже на пороге, поэтому самое время задуматься над тем, во что обуваться после потепления.

Как выбрать обувь на весну? Сейчас этим вопросом задаются практически все модницы. Рассказываем, какие модели сейчас в тренде и с чем их можно сочетать.

Видео дня

Лоферы

Такие удобные туфли на почти ровной подошве удерживают свои позиции в трендах еще с конца 2022 года. Весной 2023 года они также отлично впишутся в ваш гардероб. Стилисты советуют выбирать лоферы базовых оттенков: черные, коричневые, бежевые, пудровые. Сочетать их можно с брюками, юбками и даже джинсами. Прелесть лоферов заключается в том, что они удобные и универсальные в сочетании с разными стилями.

Серебряная обувь

Глядя на этот тренд, можно еще раз убедиться в том, что мода циклична. Босоножки или туфли с серебряным покрытием возвращаются в моду. Стилисты уточняют, что минимализм никуда не уходил, поэтому не стоит выбирать слишком вычурные модели - такая обувь выглядит отлично и без стразов, аксессуаров, ремешков и прочих элементов, которыми некоторые модники пытаются "заполнить пустоту".

Балетки с квадратным носком

Такая обувь отлично подойдет любителям классического стиля. Учитывая их форму, наиболее удачно будут выглядеть балетки базовых оттенков - в ярких и "кислотных" цветах такой тип обуви может быть нелепым и терять свой главный смысл.

Балетки с квадратным носком сочетаются с классическими костюмами, брюками, широкими джинсами.

Как выбрать обувь на весну

Есть несколько советов, которые стилисты оставили всем желающим выглядеть этой весной стильно и интересно. Во-первых, обращать внимание нужно на то, насколько самой моднице комфортно в этой обуви - здесь речь идет как о физическом комфорте, так и о том, насколько ей нравится внешний вид и форма той или иной пары.

Во-вторых, при покупке любой пары обуви нужно вспоминать правило пяти образов - прокрутить у себя в голове пять нарядов из своего же гардероба, под которые эти туфли, босоножки или кроссовки могут подойти. Если пять насчитали - можно смело брать!

И третье - обувь на весну не должна быть массивной, она должна быть легкой и в меру декорированной.

Напомним, как выбрать пальто на весну 2023.

Вас также могут заинтересовать новости: