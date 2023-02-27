Как выбрать обувь на весну? Сейчас этим вопросом задаются практически все модницы. Рассказываем, какие модели сейчас в тренде и с чем их можно сочетать.
Лоферы
Такие удобные туфли на почти ровной подошве удерживают свои позиции в трендах еще с конца 2022 года. Весной 2023 года они также отлично впишутся в ваш гардероб. Стилисты советуют выбирать лоферы базовых оттенков: черные, коричневые, бежевые, пудровые. Сочетать их можно с брюками, юбками и даже джинсами. Прелесть лоферов заключается в том, что они удобные и универсальные в сочетании с разными стилями.
Серебряная обувь
Глядя на этот тренд, можно еще раз убедиться в том, что мода циклична. Босоножки или туфли с серебряным покрытием возвращаются в моду. Стилисты уточняют, что минимализм никуда не уходил, поэтому не стоит выбирать слишком вычурные модели - такая обувь выглядит отлично и без стразов, аксессуаров, ремешков и прочих элементов, которыми некоторые модники пытаются "заполнить пустоту".
Балетки с квадратным носком
Такая обувь отлично подойдет любителям классического стиля. Учитывая их форму, наиболее удачно будут выглядеть балетки базовых оттенков - в ярких и "кислотных" цветах такой тип обуви может быть нелепым и терять свой главный смысл.
Балетки с квадратным носком сочетаются с классическими костюмами, брюками, широкими джинсами.
Как выбрать обувь на весну
Есть несколько советов, которые стилисты оставили всем желающим выглядеть этой весной стильно и интересно. Во-первых, обращать внимание нужно на то, насколько самой моднице комфортно в этой обуви - здесь речь идет как о физическом комфорте, так и о том, насколько ей нравится внешний вид и форма той или иной пары.
Во-вторых, при покупке любой пары обуви нужно вспоминать правило пяти образов - прокрутить у себя в голове пять нарядов из своего же гардероба, под которые эти туфли, босоножки или кроссовки могут подойти. Если пять насчитали - можно смело брать!
И третье - обувь на весну не должна быть массивной, она должна быть легкой и в меру декорированной.
Напомним, как выбрать пальто на весну 2023.