Джей Бирмингем уверен, что темные оттенки у лица сделают его свежее и моложе.

Стилист Джей Бирмингем назвал цвет и технику окрашивания, которые придадут вашему внешнему виду свежести и омолодят ваше лицо.

Об этом сообщает The Sun.

По словам эксперта, самая идеальная техника окрашивания - это контурирование. С ее помощью можно выделить одни части лица и сделать менее заметными другие.

Кроме того, именно эта техника позволит вам выделить скулы и сделать лицо более худым. Если правильно сделать окрашивание, то можно обойтись даже без косметологических процедур.

Так, стилист рекомендует выбрать одну цветовую палитру - от темного к светлому. На волосы, которые растут ближе к лицу, стоит наносить темный цвет, а на кончики - светлый. При этом краску нужно равномерно распределять по волосам, чтобы не было резких переходов. В идеале должно получиться омбре или балаяж.

"Чтобы сделать лицо худее, располагайте рядом с ним самые темные пряди. Это подчеркнет скулы и линию челюсти, добавив овалу лица дополнительную структуру. Если же беспокоит слишком широкий лоб – покрасьте в темный цвет корни и челку, а кончики волос сделайте максимально светлыми", – сказал Бирмингем.

Напомним, ранее косметолог рассказала, чем помыть волосы, если закончился шампунь.

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