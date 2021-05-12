Украинский дизайнер Андре Тан рассказал, что от внешнего вида напрямую зависит ваш успех на работе. По его словам, с помощью одежды можно как склонить руководство на свою сторону, так и создать противоположный эффект.
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Чтобы убедить шефа в вашей профессиональности, стоит подбирать гардероб в темных оттенках - синий, серый, коричневый.
"Я бы порекомендовал оттенки синего (знак уважения к личным границам), серого (показатель нейтралитета и универсальности), белого (ассоциируется с чистотой и непредвзятостью) и коричневого (создает доверительное впечатление)", - сказал дизайнер.
Также Андре Тан рекомендует обратить внимание на розовый цвет, оттенок горького шоколада или красного дерева.
"Что касается фактур, то больше располагают к общению, конечно же, мягкие и податливые ткани, но при этом не слишком тонкие, чтобы не намекнуть на бесхарактерность. Из рисунков сделайте ставку на клетку и неброскую гусиную лапку. Из украшений - серьги-гвоздики и крохотный кулончик на незаметной цепочке", - добавил Андре Тан.
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