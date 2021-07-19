Модные ошибки, которые чаще всего совершают летом / фото pinterest.com

Украинский дизайнер Андре Тан рассказал, какие ошибки делают модницы, подбирая летний гардероб.

Неуместный гардероб

Существует такое понятие как дресс-код. И даже летом. Все дело в том, что некоторые трендовые вещи нельзя надевать, например, на работу. 

"Кто-то отдает предпочтение пляжным вариантам (короткие рваные шорты и футболки сюда же), а кто-то пускает в ход топы с открытыми плечами и широкие юбки. Не забывайте о дресс-коде даже когда вы чувствуете себе плавленым сырком", - говорит дизайнер.

instagram.com/andre_tan_official

Просвечивающаяся одежда на ярком солнце

Конечно, летом от вещей из такой легкой ткани никуда не денешься. Но перед выходом на улицу стоит проверить, чтобы на солнце вы не получились "голой".

instagram.com/andre_tan_official

Слишком узкие вещи

"Узкая одежда летом - чудовищное недоразумение. В ней же попросту очень жарко! Оставляя тело без дистанции с одеждой, вы лишаете его нормального теплообмена, только способствуя перегреву. Бандажные платья, юбки "в обтяжку" и все другие плотно прилегающие вещи отправьте на заслуженный отдых. В моде - свободные силуэты и оверсайз", - добавил Андре Тан.

instagram.com/andre_tan_official

Джинсы из плотного денима

Дизайнер рекомендует заменить джинсы из плотного денима на штаны из льна или кюлоты. Так ваш образ будет более свободным и дышащим.

instagram.com/andre_tan_official

Неправильные аксессуары

"Я имею в виду сумки с ручкой в форме цепи, а также уже полюбившиеся массивные кольца и ожерелья - они сильно нагреваются на солнце и носить их становится попросту мучительно. Приберегите до осени! Предлагаю заменить на натуральные металлы, нитку жемчуга или хендмейд украшения", - говорит дизайнер.

instagram.com/andre_tan_official

Обувь и отсутствие педикюра

Идеальным вариантом обуви для рабочих будней летом станут лоферы или туфли на kitten heel. При этом не нужно забывать, что в летний период стоит уделять больше внимания педикюру.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Диана Могилевич