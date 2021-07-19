Андре Тан назвал модные ошибки, которые мешают сделать образ идеальным.

Украинский дизайнер Андре Тан рассказал, какие ошибки делают модницы, подбирая летний гардероб.

Неуместный гардероб

Существует такое понятие как дресс-код. И даже летом. Все дело в том, что некоторые трендовые вещи нельзя надевать, например, на работу.

"Кто-то отдает предпочтение пляжным вариантам (короткие рваные шорты и футболки сюда же), а кто-то пускает в ход топы с открытыми плечами и широкие юбки. Не забывайте о дресс-коде даже когда вы чувствуете себе плавленым сырком", - говорит дизайнер.

Просвечивающаяся одежда на ярком солнце

Конечно, летом от вещей из такой легкой ткани никуда не денешься. Но перед выходом на улицу стоит проверить, чтобы на солнце вы не получились "голой".

Слишком узкие вещи

"Узкая одежда летом - чудовищное недоразумение. В ней же попросту очень жарко! Оставляя тело без дистанции с одеждой, вы лишаете его нормального теплообмена, только способствуя перегреву. Бандажные платья, юбки "в обтяжку" и все другие плотно прилегающие вещи отправьте на заслуженный отдых. В моде - свободные силуэты и оверсайз", - добавил Андре Тан.

Джинсы из плотного денима

Дизайнер рекомендует заменить джинсы из плотного денима на штаны из льна или кюлоты. Так ваш образ будет более свободным и дышащим.

Неправильные аксессуары

"Я имею в виду сумки с ручкой в форме цепи, а также уже полюбившиеся массивные кольца и ожерелья - они сильно нагреваются на солнце и носить их становится попросту мучительно. Приберегите до осени! Предлагаю заменить на натуральные металлы, нитку жемчуга или хендмейд украшения", - говорит дизайнер.

Обувь и отсутствие педикюра

Идеальным вариантом обуви для рабочих будней летом станут лоферы или туфли на kitten heel. При этом не нужно забывать, что в летний период стоит уделять больше внимания педикюру.

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Автор: Диана Могилевич