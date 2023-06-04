Модный купальник на лето 2023 / Скриншот Instagram

Совсем скоро откроется "плавательный" сезон, а это значит, что пора запастись парочкой модных купальников. Предлагаем вашему вниманию пять лучших вариантов, чтобы вы были неотразимой на пляже.

Слитный купальник

Этот вариант подойдет тем девушкам, которые стесняются нескольких лишних килограмм на животике. Он скроет все недостатки. Более того, визуально этот купальник сделает вас стройнее и подчеркнет талию. Присмотритесь к нему, и вы не пожалеете.

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Модный купальник на лето 2023 / Скриншот Instagram

Купальник на завязках

Купальники на завязках были в тренде еще в прошлом году. В 2023-м он не уступает свою лидерскую позицию. С помощью такого купальника можно не только показать свое тело, но и подчеркнуть талию, что тоже важно. Именно благодаря завязкам вы будете казаться худее.

Модный купальник на лето 2023 / Скриншот Instagram

Монокини

Еще одна разновидность слитного купальника - монокини. Чаще всего он выполнен с разрезами на разных частях тела - бедрах и животе, например. Этот вариант больше подойдет девушкам, которые любят экспериментировать и не хотят ходить в тех же купальник, что и все.

Модный купальник на лето 2023 / Скриншот Instagram

Купальник с воланами

Купальник с воланами идеально подойдет девушкам с маленькими формами. Он визуально сделает грудь больше. К тому же этот вариант смотрится достаточно стильно и необычно. А если подобрать правильный цвет, подходящий именно для вашего типа кожи, то вы будете главной звездой на пляже.

Модный купальник на лето 2023 / Скриншот Instagram

Спортивный купальник

Спортивный купальник будет превосходно смотреться на девушках с подтянутой фигурой. Более того, в нем можно заниматься йогой или медитацией, например. А если вы подберете юбку этого же стиля, то получится настоящее комбо.

Ранее УНИАН назвал пять мегакрутых фасонов платьев на лето 2023.

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