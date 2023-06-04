Среди этих вариантов вы точно найдете что-то для себя.

Совсем скоро откроется "плавательный" сезон, а это значит, что пора запастись парочкой модных купальников. Предлагаем вашему вниманию пять лучших вариантов, чтобы вы были неотразимой на пляже.

Слитный купальник

Этот вариант подойдет тем девушкам, которые стесняются нескольких лишних килограмм на животике. Он скроет все недостатки. Более того, визуально этот купальник сделает вас стройнее и подчеркнет талию. Присмотритесь к нему, и вы не пожалеете.

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Купальник на завязках

Купальники на завязках были в тренде еще в прошлом году. В 2023-м он не уступает свою лидерскую позицию. С помощью такого купальника можно не только показать свое тело, но и подчеркнуть талию, что тоже важно. Именно благодаря завязкам вы будете казаться худее.

Монокини

Еще одна разновидность слитного купальника - монокини. Чаще всего он выполнен с разрезами на разных частях тела - бедрах и животе, например. Этот вариант больше подойдет девушкам, которые любят экспериментировать и не хотят ходить в тех же купальник, что и все.

Купальник с воланами

Купальник с воланами идеально подойдет девушкам с маленькими формами. Он визуально сделает грудь больше. К тому же этот вариант смотрится достаточно стильно и необычно. А если подобрать правильный цвет, подходящий именно для вашего типа кожи, то вы будете главной звездой на пляже.

Спортивный купальник

Спортивный купальник будет превосходно смотреться на девушках с подтянутой фигурой. Более того, в нем можно заниматься йогой или медитацией, например. А если вы подберете юбку этого же стиля, то получится настоящее комбо.

Ранее УНИАН назвал пять мегакрутых фасонов платьев на лето 2023.

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