Певица выглядит потрясающе в новом наряде.

Известная певица Риана засветила сногсшибательный наряд.

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На улице папарацци засняли ее в комбинации молочного цвета, ботильонах-чулках на высоком каблуке и в коричневой дубленке, которую она решила не застегивать.

Также Риана надела черную маску, чем добавила образу яркий акцент. Стоит отметить, что такие платья-комбинации в будуарном стиле сейчас на пике популярности.

Их можно носить как отдельную вещь, а можно сочетать с рубашками свободного кроя или оверсайз свитерами. В любом случае они будут смотреться стильно.

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Автор: Диана Могилевич