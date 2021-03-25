Рианна предстала в новом образе / instagram.com/badgalriri
Известная певица Риана засветила сногсшибательный наряд.
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На улице папарацци засняли ее в комбинации молочного цвета, ботильонах-чулках на высоком каблуке и в коричневой дубленке, которую она решила не застегивать.
Также Риана надела черную маску, чем добавила образу яркий акцент. Стоит отметить, что такие платья-комбинации в будуарном стиле сейчас на пике популярности.
Их можно носить как отдельную вещь, а можно сочетать с рубашками свободного кроя или оверсайз свитерами. В любом случае они будут смотреться стильно.
Рианна предстала в новом образе / eastnews.ua
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