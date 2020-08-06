Модный пучок: как разнообразить трендовую прическу

Сейчас пучок находится на пике популярности.

Пучок - это сейчас трендовая прическа. При чем укладывать волосы нужно небрежно, чтобы несколько локонов выпадали. Его можно сделать высоким, низким, гладким, небрежным, с платком или даже с украшениями.

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Как видите, вариантов много. Осталось выбрать самый подходящий для вашего "лука". На прогулку, например, можно сделать небрежный пучок или с платком. На мероприятие его можно украсить жемчугом или другими аксессуарами.

В офис можно сделать гладкий низкий пучок. А если дресс-кода нет, то можно выпустить на свободу всю свою фантазию.

Как сообщал УНИАН, шиммер должен быть в арсенале каждой модницы.

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