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Модный пучок: как разнообразить трендовую прическу

16:00, 06 августа 2020
Красота и стиль
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Модный пучок / depositphotos.com

Пучок - это сейчас трендовая прическа. При чем укладывать волосы нужно небрежно, чтобы несколько локонов выпадали. Его можно сделать высоким, низким, гладким, небрежным, с платком или даже с украшениями.

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Как видите, вариантов много. Осталось выбрать самый подходящий для вашего "лука". На прогулку, например, можно сделать небрежный пучок или с платком. На мероприятие его можно украсить жемчугом или другими аксессуарами. 

В офис можно сделать гладкий низкий пучок. А если дресс-кода нет, то можно выпустить на свободу всю свою фантазию.

Модный пучок / фото pinterest.com
Модный пучок / фото pinterest.com
Модный пучок / фото pinterest.com
Модный пучок / фото pinterest.com
Модный пучок / фото pinterest.com
Модный пучок / фото pinterest.com
Модный пучок / фото pinterest.com

Как сообщал УНИАН, шиммер должен быть в арсенале каждой модницы.

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