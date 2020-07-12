Время блистать: почему шиммер должен быть в арсенале каждой модницы

Шиммер увлажняет кожу и придает ей сияние.

Шиммер - это молочко для тела, которое питает кожу и делает ее более сияющей. Он насыщен мелкими отражающими частицами, которые также выравнивают тон кожи. От хайлайтера шиммер отличается натуральностью эффекта, и используется для всех частей тела.

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Чаще всего косметические компании выпускают шиммер в двух оттенках - золотой и бронзовый. Стоит отметить, что в составе продукта нет декоративных блесток. Поэтому его можно использовать ежедневно. При этом стоит выбирать такой продукт, который не оставляет следов на одежде.

Шиммеров существует очень много. В основном для тела выбирают жидкие средства – флюиды, масла, лосьоны и спреи, капли-сияние. При подборе средства стоит учитывать такие факторы, как индивидуальные особенности кожи, ее тон, тип желаемого эффекта, натуральность шиммера, эстетичность и запах.

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