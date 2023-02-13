Канадский видеоблогер Кристин Ротенберг решила провести такой эксперимент.

Канадский видеоблогер Кристин Ротенберг решила провести эксперимент над своими ногтями и нанесла более 100 слоев гель-лака. Если быть точнее, то 116 слоев. Процесс нанесения и результаты девушка показала на видео.

Нанесение такого количества лака на ногти заняло у Кристин целых 12 часов. Своей цели она добилась лишь со второй попытки, поскольку в первый раз плохо просушила один из слоев и все пришлось переделывать.

Чем больше лака Ротенберг наносит на ногти, тем более "толстыми" и объемными они кажутся. Под конец, как сказала сама бьюти-блогерша, творение напоминало ей "вершины гор".

Реакция соцсетей

Видео Кристин Ротенберг было записано более шести лет назад. Тогда же оно завирусилось в социальных сетях. Многие женщины захотели повторить этот эксперимент.

"Кристин и не подозревала, что это было началом, возможно, самой распространенной тенденции всех времен"

"Мне нравится, что она очень саркастически назвала это "горячей новой тенденцией", а потом это стало тенденцией на самом деле"

Стоит отметить, что это не единственный подобный ролик - ранее она наносила 100 слоев прозрачного лака. Эксперименты закончились печально - Кристин Ротенберг получила травму ногтевой пластины и бросила это дело.

"Кристин была сильно травмирована этим видео и видео о 100 слоях прозрачного лака для ногтей, что она перестала заниматься маникюром", - написал один из подписчиков.

Напомним, как выглядеть стильно в недорогой одежде.

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