Каждая модница хочет выглядеть эффектно, но далеко не каждая готова тратить на свой look баснословные деньги.

Каждая женщина хочет выглядеть модно в любое время и в любом месте, однако далеко не каждая готова тратить баснословные деньги на люксовые бренды.

Стилисты уверяют, что выглядеть стильно можно и без особых вложений. Рассказываем, как одеваться в 2023 году недорого, чтобы все вокруг были без ума от вашего вкуса.

Белая рубашка с кожаной юбкой или брюками

Формат белого верха и черного низа кажется для некоторых пережитком прошлого, однако если правильно подобрать элементы одежды, то можно создать очень привлекательный и сексуальный look, как на фото.

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Белая рубашка - доступная вещь, которая есть в каждом магазине, да и с кожаной юбкой проблем не будет, а в целом такой наряд получится очень женственным и эффектным. Рубашку лучше выбирать на размер больше, но приталенную. Дополнить это все можно массивными аксессуарами и аутфит на любое мероприятие готов.

Клетчатый пиджак и черные лосины

Такой простой, но довольно стильный образ - писк моды в 2023 году. Базовые черные лосины и клетчатый пиджак можно свободно купить как в интернете, так и в магазинах одежды. Дополнить их аксессуарами, учитывая общую цветовую гамму, и выглядеть будете просто головокружительно.

К слову, к этому образу отлично подойдут ботинки на массивной подошве.

Костюм с юбкой-мини

Такой наряд - для смелых! Укороченный пиджак и юбка мини - безусловный тренд этого сезона. Особенно, если выбирать костюм не в базовых, а в ярких оттенках (розовый, желтый, синий и т.п). Дополнить его можно коротким топом или майкой.

Носить такой look можно куда угодно: на встречу с друзьями, на работу, на деловую встречу, на вечеринку.

Спортивный костюм

Еще один вариант доступной по цене и модной одежды - это спортивный костюм, состоящий из худи-оверсайз и джоггеров. Этот вариант подойдет на каждый день. Стилисты говорят, что расцветка может быть абсолютно любая - тут как душа пожелает. Костюм отлично выглядит самостоятельно, без каких-либо аксессуаров.

Напомним, назван лучший маникюр на короткие ногти в 2023 году.

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