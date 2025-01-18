Значительная часть пациентов обращается к нам, чтобы исправить врожденные аномалии, сказал пластический хирург.

Каждая женщина хотя бы раз в жизни задумывалась над тем, чтобы она хотела изменить в своей внешности. Некоторые сразу мчатся к пластическому хирургу, а кто-то долгое время сомневается.

Основатель клиники COSMETIС SURGERY CLINIC, пластический хирург Александр Бебих в комментарии УНИАН рассказал, когда действительно женщинам стоит задумываться о радикальных изменениях в своей внешности и как к этому стоит подготовиться.

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Самое главное, о чем должен узнать хирург во время первой консультации - что подтолкнуло человека к мысли о пластической операции, говорит Бебих. Если это решение спонтанное, без веской причины - человек может пожалеть о своем выборе, поэтому его лучше отказать от оперативного вмешательства.

Он добавляет, что прямым показанием к пластической операции является рекомендация врача. Когда результаты ваших медицинских обследований говорят о том, что только хирургическое вмешательство может решить проблемы со здоровьем и улучшить качество жизни.

"Значительная часть пациентов обращается к нам, чтобы исправить врожденные аномалии. Только пластический хирург может профессионально убрать заячью губу, которая мешает человеку говорить и есть. Можно исправить деформацию ушей, а при необходимости даже нарастить уши, современные технологии это позволяют", - говорит эксперт.

Какие процедуры наиболее популярны?

Очень распространенная процедура - септопластика. Благодаря этой операции можно исправить искривленную носовую перегородку, чтобы человек мог легко дышать. Если у пациента есть такое функциональное нарушение, как птоз или опущение верхнего века - хирурги тоже могут это убрать. Есть также онкологическая пластическая хирургия, или реконструкция тела после удаления опухолей.

"О пластической операции также стоит подумать человеку, который хочет восстановить лицо, руки или другие части тела после аварий и травм или избавиться от рубцов после ожогов. В этих случаях пластика - правильный выбор", - добавил Бебих.

Однозначно стоит сделать выбор в пользу пластической операции, если у вас есть эстетические недостатки и несовершенства фигуры, сообщил хирург. Как правило, эти недостатки очень портят жизнь и даже могут стать причиной стресса.

"Женщины, которые приходят на консультацию к пластическому хирургу, часто рассказывают, что до рождения детей чувствовали себя красивыми и привлекательными, а сейчас даже не хотят смотреть на свое отражение в зеркале. После беременности и вскармливания у них перерастянутая кожа или опущенная грудь. Эти несовершенства фигуры - гарантированный стресс. Иногда женщины так себя накручивают, что стесняются раздеваться в бассейне или на пляже. Запрещают партнеру смотреть на себя во время секса. Задача хирурга - сделать женщину снова красивой и вернуть ей уверенность", - говорит врач.

Например, после абдоминопластики (подтяжка растянутых мышц живота, удаление избыточной кожи и жировых отложений) пациентки отказываются от одежды оверсайз, которая скрывала недостатки фигуры. А восстановив объем груди или убрав ее асимметрию благодаря маммопластике - начинают подчеркивать эту часть тела одеждой. И это прекрасно. Ведь врачи уничтожили комплекс, который грыз человека изнутри.

"Главный мотив, которым руководствуется человек принимая решение о необходимости пластической операции - преодоление комплексов, которые мешают чувствовать себя красивым. Именно поэтому в пластической хирургии широко применяется правило "золотого сечения", которое помогает определить пропорции, приближающие внешность к эстетическому идеалу. Благодаря ринопластике можно сделать правильную форму носа. Блефаропластика (коррекция век) создаст симметрию глаз. Контурная пластика, в которой используются инъекции филлеров, - это привлекательные скулы, губы и подбородок. Если образовался двойной подбородок - поможет подтяжка лица", - добавил Бебих.

Чтобы оценить пропорции лица пациента, используют компьютерное моделирование и специальные маски "золотого сечения", которые накладываются на фотографию.

Прежде всего это делается для того, чтобы просмотрев фотопрогноз, человек увидел конечный результат и имел реалистичные ожидания. То же касается и фигуры.

"Меня очень радует, что пластическая хирургия отошла от классических стандартов 90х60х90. Современные женщины не гонятся за фигурой, как у Мэрилин Монро. Они стремятся, чтобы после операции фигура выглядела органично и натурально. Хотят, чтобы изменения не бросались в глаза. Этим обусловлена и невероятная популярность малоинвазивных процедур, которые лишь слегка подчеркивают черты лица", - говорит Бебих.

Он добавил, что "золотое сечение" - это лишь ориентир, а не жесткое правило, которое подходит каждому. А тело человека - не глина. Хирург не может вылепить из него все, что заблагорассудится пациенту. Этот момент тоже надо всегда учитывать. Во время консультации хирургу надо понять, не превышает ли запрос клиента его возможности, поскольку конечный результат нашей работы - счастливый и здоровый человек.

Когда хирургическое вмешательство нежелательно?

Бебих говорит, что довольно часто услугами пластического хирурга хотят воспользоваться люди с психологическими расстройствами. Самое распространенное среди них - дисморфофобия. Это психическое состояние, при котором пациент чрезмерно фокусируется на недостатках своей внешности - преувеличенных или вообще мнимых. Это расстройство чаще всего встречается в подростковом возрасте, когда хирургические вмешательства без прямой необходимости вообще нежелательны.

"Любой порядочный пластический хирург откажет пациенту с диагностированной дисморфофобией, ведь операция не решит его основной проблемы - психологического восприятия себя. Даже если все будет сделано идеально - пациент останется недоволен результатом или сфокусируется на другой "проблемной" части тела. Поэтому если есть подозрение на дисморфофобию, - желательно проконсультироваться с психологом или психотерапевтом", - добавил эксперт.

Врач говорит, если же к нему придет 25-летняя девушка и попросит сделать подтяжку лица, как у известной блогерши из Instagram - он ей тоже откажет.

"Но сначала объясню, что в этом возрасте подобная процедура ей не нужна. Часто попадаются пациенты, которые хотят сделать со своим телом что-то чрезмерное. Им тоже надо объяснять, что определенные размеры - это совсем не о красоте и эстетике. К счастью, большинство прислушивается к советам хирурга", - подытожил пластический хирург.

Напомним, как увеличить губы с помощью макияжа.

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