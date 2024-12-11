Каждая из этих помад точно подарит вам обворожительную улыбку.

Далеко не все девушки могут похвастаться пухлыми и объемными губами от природы, но абсолютно всем хочется их такими сделать. Именно поэтому женщины обращаются за помощью к косметологам и делают "уколы красоты". Оказалось, что можно обойтись без радикальных мер - узнайте, какая помада для тонких губ сделает их визуально больше.

Как красить тонкие губы, чтобы увеличить - лайфхаки

Для того чтобы улыбка была выразительной, яркой и сочной, и не "терялась" на лице, важно правильно делать макияж губ. Тонкие губы требуют дополнительных усилий и продуктов, но результат вас точно впечатлит. Вот что должно быть в вашей косметичке:

база для помады - она не только поможет выровнять оттенок и рельеф косметики, но и заполнит все неровности на губах, которые визуально способны уменьшить объем;

- она не только поможет выровнять оттенок и рельеф косметики, но и заполнит все неровности на губах, которые визуально способны уменьшить объем; помады светлых оттенков (темные использовать нельзя - они, как правило, уменьшают губы);

(темные использовать нельзя - они, как правило, уменьшают губы); карандаш также светлого оттенка, чтобы очертить выразительный контур или выйти за пределы линии губ;

также светлого оттенка, чтобы очертить выразительный контур или выйти за пределы линии губ; сияющий блеск - благодаря оптическому эффекту даже капля этого средства обеспечит визуальное увеличение.

Как видите, кроме помады для тонких губ, вам точно нужен хороший карандаш, база и блеск - это необходимый минимальный набор косметических продуктов, которые способны зрительно увеличить губы. Кроме того, некоторые бьюти-блогеры рекомендуют использовать пламперы - средства, которые делают губы больше не визуально, а фактически. Активные вещества в составе пламперов усиливают кровообращение, поэтому губы становятся пухлыми.

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Чем лучше красить тонкие губы - техники макияжа

Самый простой вариант - это купить подходящую помаду, которая без лишних "танцев с бубном" поможет добиться эффекта увеличения. Лучшая помада для тонких губ - та, что выполнена в светлых оттенках, например, вы можете приобрести косметическое средство персикового, розового, оранжевого, кораллового оттенков. Матовая помада для тонких губ в из нюдовой палитры сделает вашу улыбку более привлекательной, но вместе с ней лучше пользоваться карандашом или хайлайтером. Учтите, что перед нанесением матовой помады губы обязательно нужно увлажнять.

Второй совет - губная помада для тонких губ должна быть сияющей, желательно выбирать именно такой вид косметики. Поклонницы матовых вариантов знают, что такой финиш "съедает" объем - приходится вооружаться дополнительной косметикой. Глянцевые помады и блески, наоборот, не нуждаются в помощниках и способны увеличить губы самостоятельно.

Третий момент заключается в том, что какая помада для тонких губ бы ни была вами выбрана, иногда выйти за контур естественной линии губ просто необходимо. Для этого желательно пользоваться карандашами светлых оттенков, лучше - нюд, и консилером, который поможет "закрасить" естественный контур. Поверх него вы потом сможете нарисовать нужную границу, но старайтесь не заходить слишком далеко, а также пользоваться помадой в тон карандаша, иначе рискуете выглядеть вульгарно.

Четвертый совет - обязательно купите блеск. Если вы уже знаете, какой цвет помады зрительно увеличивает губы, то точно не будете против закрепить результат. Блеск должен быть в тон помады, каплю средства нужно нанести в центр нижней губы и распределить от центра к краям так, чтобы максимальное количество блеска было именно посредине. За счет оптической иллюзии губы, накрашенные таким образом, будут выглядеть пухлыми.

Последняя, пятая, рекомендация - это техника, которой пользуются многие визажисты. Вне зависимости от того, каким цветом красить тонкие губы вам хочется сегодня, перед нанесением помады или карандаша капните немного хайлайтера над верхней губой - там находится "арка Купидона". Растушуйте по коже, заходя на верхнюю губу, чтобы создать эффект увеличения.

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