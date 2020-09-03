Пальто может быть не только теплым, но и модным.

Пальто - это незаменимая осенняя вещь. Согласитесь, когда заканчивается лето и наступают холода, то нам хочется закутаться. И не во что попало, а в модную вещь, которая дополнит наш образ.

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Сегодня мы предлагаем вам рассмотреть варианты осенних пальто.

Крой

Не забываем, что сейчас в тренде оверсайз вещи. Это же касается и пальто. Вещь такого кроя вы можете надеть как рубаху, так и под худи или свитшот. И в таком, и в таком варианте оно будет смотреться выигрышно.

Длина

Лучше выбирать пальто макси или миди длины. Коротенькие уже не в моде. Приоткрытая попа уже не вызывает восторг.

Цвет

Здесь лучше отдать предпочтение или однотонным вещам, или клетке. При чем клетка уже давно является одним из самых модных принтов, и, кажется, не собирается уступать лидерство.

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Автор: Диана Могилевич