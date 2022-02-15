Парикмахеры рассказали, какой оттенок будет на пике популярности.

Парикмахеры определили самый модный цвет волос в 2022 году. Им оказался "нектарный блонд".

Об этом сообщает Glamour.

Известный стилист Том Смит рассказал, что добиться платинового оттенка волос с теплым подтоном легче, чем с холодным. Более того, выглядит он более натурально и нежно.

"Нектарный блонд выглядит роскошно, золотисто и тепло. Лучше всего добавлять ванильно-кремовые блики у лица - так окрашивание будет выглядеть более натурально", - подчеркнул эксперт.

Кроме того, светлые блики всегда будут классикой. В 2022 году на них парикмахеры обращают отдельное внимание, ведь блеск придает волосам здоровый вид и свежесть.

Напомним, ранее американский эксперт назвала шесть причин выпадения волос у женщин.

Вас также могут заинтересовать новости: