Женщинам в любом возрасте хочется выглядеть красиво и стильно. Эту задачу легко решить, если подобрать правильные вещи.

Женщины после 40 часто облачаются в "бабушкину робу", что делать категорически нельзя, ведь в этом возрасте женщины молоды и красивы, поэтому не стоит превращаться в старушек. Конечно же, не стоит и вдаваться в другую крайность – молодежный стиль, который часто проявляется короткими шортами, мини, лосинами, а также мнимым хип-хоп стилем.

Чтобы не выглядеть нелепо или комично, а также не состарить себя раньше времени, стоит обратить внимание на вещи классического кроя. Такие наряды освежат, придадут элегантности, омолодят и всегда будут уместны. Кроме того, выбор вещей очень широк – джинсы, брюки, платья, юбки и прочее.

Брюки

Женщинам в столь шикарном возрасте лучше отказаться от очень облегающих или брюк с низкой посадкой. Такие вещи подчеркнут все недостатки фигуры, да еще и укоротят ноги. Ничего общего с элегантностью они не имеют. В подобных вещах вы лишь вызовите недоумение и подчеркнете свой возраст и отсутствие вкуса.

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Лучше всего выбрать прямые брюки с достаточно высокой посадкой. Верхняя линия штанов не должна перерезать живот, а должна его закрывать. Также отличным вариантом станут брюки-палаццо или просто широкие штаны, в этом случае можно выбрать даже кожаные варианты.

К примеру, британская 46-летння фешн-блогерша и стилист Эрика Девис, у которой более 202 тысяч подписчиков в Instagram, для одного из своих образом выбрала широкие штаны под кожу, а для другого – светлые брюки с высокой талией из натуральных тканей светлых тонов.

Джинсы

Почему-то многие женщины считают, что джинсы носят только молодые девушки и мужчины – это огромное заблуждение. Стиль кежуал, который любит классические силуэты, наоборот приемлет деним. Единственное, чтобы образ выглядел элегантно, необходимо выбрать правильный фасон.

Женщинам после 40 идеально подойдут джинсы прямого кроя со средней (если позволяет фигура) или высокой посадкой. При этом лучше всего выбирать деним синего цвета без потертостей, рисунков, страз, бусин и прочих "украшений". Дело в том, что лишние элементы сделают образ комичным, а вот утонченная классика, наоборот, подчеркнут ваш вкус и точно "отминусует" с десяток лет.

Рубашки

Этот элемент гардероба точно должен быть у каждой женщины. Во-первых, это красиво. Правильно подобранная рубашка освежит и омолодит образ. К примеру, атласные изделия дают отличный анти-эйдж эффект.

Во-вторых, такая вещь многофункциональна, ведь ее можно сочетать с брюками, юбками, джинсами и даже сарафанами, что продемонстрирует уверенность в себе, подчеркнет красоту и желание экспериментировать. В-третьих, это удобно – широкая и даже свободная рубашка с широкими рукавами не будет стеснять движения, обеспечит чувство свободы и легкости.

Главное, что нужно помнить при выборе правильной омолаживающей рубашки – ткань высокого качества. Лучше купить 1-2 дорогих подходящего качества, которые можно будет комбинировать с другими вещами в шкафу, чем десятки рубашек из дешевых тканей, который не сядут так, как нужно, и лишь испортят образ.

Сарафан

Женщины после 40 часто отказываются от сарафанов, считая их не подходящими из-за открытых плеч и рук. Но это совершенно не так. Сарафаны стирают возраст! Они должны быть у каждой, ведь это идеальная базовая вещь.

Благодаря широкому выбору фасонов можно выбрать именно тот, что подходит вам. Если есть необходимость прикрыть руки, то лучше подойдет сарафан с широкими бретелями. При этом он должен быть свободным и длинным.

Что касается цвета, то стилисты предлагают сарафаны черного и пастельных тонов, а также белый. Тут уже зависит от вашего желанию. Категорически не стоит покупать такую вещь с принтом в мелкий цветочек, ведь он старит и превращает вас из модницы в советскую доярку.

Блейзер с английским воротником

Такой пиджак – настоящий мастхев. Он подойдет на любой возраст, ведь создает точеный силуэт. Четко очерченные плечи и акцент на талии всегда сморятся выигрышно и визуально омолаживают.

Кроме того, благодаря лаконичному крою и отсутствию элементов, которые перегружают, блейзер можно комбинировать с чем угодно. Он отлично вписывается в стиль кежуал, поэтому можно смело сочетать пиджак с джинсами и топами. Кроме того, он подходит к брюкам и дополнит образ с платьем.

Что касается цвета, то тут стилисты разрешают экспериментировать. Для выбора правильного блейзера, который идеально впишется в гардероб, необходимо учитывать то, какие цвета актуальны и какие сочетаются с вашими вещами. Не стоит боятся ярких и насыщенных оттенков, как фуксия или васильковый, но не кислотных. В случае, если вещей много и хочется выбрать максимально универсальный цвет, то лучшим вариантом будет белый.

Многие стилисты считают, что женщинам после 40, чтобы выглядеть моложе, лучше выбирать в одежде белый цвет и светло-бежевые оттенки. Такая палитра визуально скидывает возраст и разглаживает лицо. При этом необходимо помнить, что вещи светлых оттенков лучше всего сочетать с контрастными цветами, чтобы не получить "голый" эффект.

Также не забывайте про каблуки и кроссовки, потому что это самый простой способ омолодить образ.

Ранее УНИАН писал, какие три фасона платьев запрещено носить женщинам после 40.

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