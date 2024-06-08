Первая леди появилась на важном событии в элегантном образе.

Первая леди Украины Елена Зеленская вместе с Президентом Украины Владимиром Зеленским прибыли в Париж, где встретились с Эмманюэлем и Брижит Макрон в Елисейском дворце. Жена украинского президента появилась на важном событии в символическом образе.

Во время переговоров с Брижит Елена заявила о важности украинско-французского партнерства в сфере медицины. Первые леди также обсуждали тему образования и обучение украинских детей во Франции.

"Горжусь, что среди 44 партнерств - 12 французско-украинских. Именно Франция на сегодня является лидером по количеству партнерств и визитов своих специалистов в украинские больницы-побратимы. Еще в начале российского вторжения Брижит Макрон была одной из моих коллег, с кем вместе спасали украинских пациентов. Французские больницы тогда принимали детей с онкологией и тяжелыми болезнями. А французские школы тем временем приняли тысячи детей украинских переселенцев. Была рада услышать от Брижит, что маленькие украинцы хорошо адаптировались и быстро учат язык", - отметила Зеленская.

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Для важного визита первая леди выбрала сдержанный, но в то же время элегантный образ. В частности, Елена примерила черные брюки-палаццо с кожаным ремнем, а также белую вышиванку. Рубашка имеет широкие рукава и вышита белыми нитками. Узоры для первой леди создал художник по вышивке Руслан Панчук.

Стоит указать, что Зеленская уже не впервые появляется в этой вышиванке на официальных событиях. Впервые ее заметили в таком образе в августе 2023 года, когда она участвовала в Молитве за Украину в Софийском соборе. За основу художник использовал вышивку из традиционных рушников Сумщины. На рубашке изображены ангелы, цветы, птицы, а также украинский трезуб.

Напомним, ранее Елена Зеленская в элегантном образе появилась на "Книжном арсенале".

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