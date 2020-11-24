Сейчас в тренде оверсайз, нестандартные цвета и челси как основа гардероба.

Стало известно, как подобрать актуальные модели одежды и обуви, и сколько это стоит.

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Об этом сообщает OLX.

Базовая верхняя одежда

Шерстяное пальто-миди прямого кроя или в стиле "халат" обойдется от 1000 грн. А если выбирать кожаные пальто, которые впитывают влагу, то цена вырастет. Его можно приобрести от 2 тыс грн. Такая же стоимость будет и на пуховик-оверсайз. Если вы обратите внимание на дубленки, то сможете немного сэкономить - от 1300 грн.

Обувь

В этом сезоне актуальны светлые цвета - беж, белый и карамельный. Кроме того, текстуры - анималистические принты и тисненая кожа будут выглядеть особенно выигрышно. А если захочется поэкспериментировать с темой вестерна (которая только входит в тренд) - выбирайте сапожки-казаки. Их можно приобрести за 950 грн. Такая же стоимость будет и на обувь "челси". Трендовый массивные сапоги можно купить и за 1000 грн.

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Автор: Диана Могилевич