Вы будете выглядеть очень стильно.

Мода циклична... Каждый сезон появляются новые тренды, но это не значит, что старые вещи устарели навсегда. В большинстве случаев дизайнеры просто обновляют старый гардероб новыми деталями.

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УНИАН предлагает вам рассмотреть "луки", которые в этом сезоне покорили всех модниц

Сейчас на пике популярности оверсайз костюмы разных цветов. Главное, чтобы костюм был однотонным и свободным. Сочетание штанов и худи - это всегда выигрышная история. Ведь в таком образе можно пойти как на прогулку, так и на свидание. Поверьте, мало того, что вы покорите сердца всех модников и модниц, так еще и не замерзнете.

Сочетать такой костюм можно как с кроссовками, так и с массивными ботинками. Что касается верхней одежды, то здесь тоже много вариантов - дубленка, тренч, оверсайз куртка. Просто дайте волю своей фантазии.

Также стоит обратить внимание на удлиненные худи, которые можно носить как платья. Их можно надевать под черные лосины или колготки. В любом случае они будут смотреться стильно.

Не забывайте о модных шапках, которые завершат ваш образ. Здесь главное помнить, что головной убор должен соответствовать всему стилю. То есть под такой костюм не стоит надевать шапки с балабонами, которые, к слову, уже неактуальны.

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Автор: Диана Могилевич