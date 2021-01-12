Главные правила моды / ua.depositphotos.com

То, что еще вчера нам казалось абсурдом и вульгарщиной, сегодня вошло в моду. Дизайнеры сделали глоток свежего воздуха и решили усовершенствовать некоторые образы. Так, появились несколько новых правил, которые вы обязаны знать.

Читайте такжеНазван главный тренд этой зимы, который заменит пуховик

Бежевый - главный тренд

Тотал-лук, пожалуй, всегда будет в тренде. Но если раньше базовыми цветами считались черные и белый, то сейчас к ним присоединился и бежевый. Несмотря на то, что он не броский, выглядит он по-настоящему дорого.

Бежевый тотал-лук / pinterest.com

Кожа - это не вульгарно

Здесь главное правильно подбирать фасон и длину. Обратите внимание на платья длины миди более спокойных оттенков. Дополните образ обувью на массивной подошве, украсьте шею цепями и идите покорять мир.

Кожаные платья в тренде / pinterest.com

Жакет - это еще одно платье

Да-да, сейчас жакеты можно носить как платья. При этом важно, чтобы он не выглядел вульгарно. В этом вам помогут модные расцветки. Важно: под жакет стоит надеть топик или коротенькие велосипедки. Но так, чтобы их не было видно. Тогда вы обезопасите себя от возможных курьезов.

Жакет можно носить как платье / pinterest.com

Сочетаем несочетаемое

Это еще одно правило, которого следует придерживаться. Подбирайте одежду, которая не сочетается по цветам. Яркие противоположные оттенки будут смотреться необычно и очень выигрышно.

Можно сочетать противоположные цвета / pinterest.com

Другие новости УНИАН:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Диана Могилевич