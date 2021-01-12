Руководствуясь этими правилами, вы будете в центре внимания.

То, что еще вчера нам казалось абсурдом и вульгарщиной, сегодня вошло в моду. Дизайнеры сделали глоток свежего воздуха и решили усовершенствовать некоторые образы. Так, появились несколько новых правил, которые вы обязаны знать.

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Бежевый - главный тренд

Тотал-лук, пожалуй, всегда будет в тренде. Но если раньше базовыми цветами считались черные и белый, то сейчас к ним присоединился и бежевый. Несмотря на то, что он не броский, выглядит он по-настоящему дорого.

Кожа - это не вульгарно

Здесь главное правильно подбирать фасон и длину. Обратите внимание на платья длины миди более спокойных оттенков. Дополните образ обувью на массивной подошве, украсьте шею цепями и идите покорять мир.

Жакет - это еще одно платье

Да-да, сейчас жакеты можно носить как платья. При этом важно, чтобы он не выглядел вульгарно. В этом вам помогут модные расцветки. Важно: под жакет стоит надеть топик или коротенькие велосипедки. Но так, чтобы их не было видно. Тогда вы обезопасите себя от возможных курьезов.

Сочетаем несочетаемое

Это еще одно правило, которого следует придерживаться. Подбирайте одежду, которая не сочетается по цветам. Яркие противоположные оттенки будут смотреться необычно и очень выигрышно.

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Автор: Диана Могилевич