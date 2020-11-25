Женские ручки должны быть ухоженными.

Маникюр - это не только наша визитная карточка, но и хорошее настроение. Ведь, глядя на красивые ноготки, девушки вдохновляются и готовы идти покорять этот мир. Согласны? Тогда берите этот маникюр на заметку.

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Все мы помним моду на мраморный маникюр. Так вот он возвращается. Легкий мраморный эффект в сочетании с теплыми оттенками будет выглядеть бомбически. Сейчас актуальны нюдовые цвета и все оттенки коричневого. Так почему бы их не соединить?

Здесь главное помнить, что мрамор - это уже дизайн и не стоит перенасыщать его еще и блестками, стразами или стемпингом. Так как в тренде естественность, то нужно как можно меньше добавлять "хаоса" на ногти. Такой маникюр будет актуальным как в повседневной жизни, так и для офиса.

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Автор: Диана Могилевич