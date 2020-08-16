Неделя моды в Копенгагене: собраны лучшие streetslyle-образы
В Копенгагене стартовала неделя моды офлайн. При этом некоторые дизайнеры, несмотря на карантин из-за пандемии коронавируса, решили устроить традиционный показ.
Читайте такжеНазван главный аксессуар 2020 года, от которого все сходят с ума
Стоит отметить, что в этом году дизайнеры отдали предпочтение casual, спорту и шику. Что касается цветов, то они самые разнообразные - нежные и броские, пастельные и яркие.
Стандарты моды пока не меняются. Нежные платья с цветочным принтом сейчас можно миксовать с берцами, а оверсайз свитшоты с велосипедками, например. Отдельное внимание заслуживают минималистические сумки, которые подходят практически под любой "лук". Также в моду могут вернуться давно забытая обувь с острым носком или плетеная сумка.
Другие новости по теме:
- Стало известно, как правильно носить мини-юбку, чтобы не выглядеть вульгарно
- Названы самые необычные топы, с помощью которых вы сможете соблазнить любого мужчину
- Собраны лучшие образы Меган Маркл
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram