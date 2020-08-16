Неделя моды в Копенгагене: собраны лучшие streetslyle-образы

Уличные образы могут быть яркими и элегантными.

В Копенгагене стартовала неделя моды офлайн. При этом некоторые дизайнеры, несмотря на карантин из-за пандемии коронавируса, решили устроить традиционный показ.

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Стоит отметить, что в этом году дизайнеры отдали предпочтение casual, спорту и шику. Что касается цветов, то они самые разнообразные - нежные и броские, пастельные и яркие.

Стандарты моды пока не меняются. Нежные платья с цветочным принтом сейчас можно миксовать с берцами, а оверсайз свитшоты с велосипедками, например. Отдельное внимание заслуживают минималистические сумки, которые подходят практически под любой "лук". Также в моду могут вернуться давно забытая обувь с острым носком или плетеная сумка.

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Автор: Диана Могилевич