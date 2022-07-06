Модный цвет маникюра 2022 / instagram.com/karii.nail/

Ручки - это визитная карточка каждой девушки, поэтому не странно, что они тщательно выбирают маникюр. А вот какой цвет покрытия будет в тренде - читайте на УНИАН.

Институт цвета Pantone уже определил самые модные цвета этого лета. По мнению специалистов, в тренде будут только 9 цветов.

Любительницам яркого они рекомендуют покрывать ноготки желтым, оранжевым, малиновым, зеленым и розовым цветами.

Модный цвет маникюра 2022 / instagram.com/anna_nails__master
Модный цвет маникюра 2022 / instagram.com/wal_tina24
Модный цвет маникюра 2022 / instagram.com/karii.nail/
Модный цвет маникюра 2022 / instagram.com/super_nails_mk

Если же вам больше по душе классика, тогда смело выбирайте благородный белый цвет. Кроме того, обратите внимание на молочную базу, которая не только укрепит ваши ноготки, то и будет выглядеть на ручках очень эстетично.

Модный цвет маникюра 2022 / instagram.com/karii.nail/

А вот если вам очень нравится нежность на ручках, тогда смело покрывайте ноготки светло-серым, голубым, светло-фиолетовым лаком. 

Модный цвет маникюра 2022 / instagram.com/bwp_nails
Модный цвет маникюра 2022 / instagram.com/karii.nail/
Модный цвет маникюра 2022 / instagram.com/karii.nail/
Модный цвет маникюра 2022 / instagram.com/m_a_n_i_c_u_r_e

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