Эти цвета подойдут как любительницам яркого, так и почитательницам нюдовых оттенков.

Ручки - это визитная карточка каждой девушки, поэтому не странно, что они тщательно выбирают маникюр. А вот какой цвет покрытия будет в тренде - читайте на УНИАН.

Институт цвета Pantone уже определил самые модные цвета этого лета. По мнению специалистов, в тренде будут только 9 цветов.

Любительницам яркого они рекомендуют покрывать ноготки желтым, оранжевым, малиновым, зеленым и розовым цветами.

Если же вам больше по душе классика, тогда смело выбирайте благородный белый цвет. Кроме того, обратите внимание на молочную базу, которая не только укрепит ваши ноготки, то и будет выглядеть на ручках очень эстетично.

А вот если вам очень нравится нежность на ручках, тогда смело покрывайте ноготки светло-серым, голубым, светло-фиолетовым лаком.

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