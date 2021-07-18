Украинский дизайнер Андре Тан рассказал, какие модные правила являются пережитком прошлого.
Укороченным топам вход в общественные места воспрещен
По словам Андре Тана, кроп-топы держаться на лидерской позиции уже несколько сезонов подряд. Если под них подобрать более спокойный и выдержанный низ, то образ будет максимально женственным и стильным. Если вы хотите пойти в топе на работу в офис, то скомбинируйте его, например, с брюками-палаццо с завышенной талией.
Комбинезоны - это неженственно
"Льняной комбинезон можно смело назвать образом "четверг, пятница, суббота". В офис, за продуктами и на вечеринку! Уместными будут как слиперы и кеды, так и высокие каблуки. Аксессуары и правильный макияж добавят настроение образу", - говорит Андре Тан.
Табу на сандалии с носками
Да, носки под сандалии у многих вызывают смех. Но высокая мода диктует свои правила, и вы либо прислушиваетесь, либо нет. Выбор за вами. Если вы готовы рискнуть, то эксперименты можно проводить не только с носками, но еще и с оригинальными колготками и гольфами.
Клатчи только для вечернего выхода
Клатчи можно брать с собой куда угодно. Он необязательно должен быть лаковым или кожаным. Но помните, что аксессуары всегда должны выглядеть дорого!
Яркие цвета не смешивают
"Один яркий цвет куда выгоднее и интереснее смотрится с другим ярким цветом. Обычно правильно подобранные контрастные цвета усиливают эффект и удачно подчеркивают друг друга. Желтый миксуйте с оранжевым или красным, розовый - с синим, а голубой - с зеленым", - добавил Андре Тан.
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