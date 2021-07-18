Некоторые правила уже изрядно устарели.

Украинский дизайнер Андре Тан рассказал, какие модные правила являются пережитком прошлого.

Укороченным топам вход в общественные места воспрещен

По словам Андре Тана, кроп-топы держаться на лидерской позиции уже несколько сезонов подряд. Если под них подобрать более спокойный и выдержанный низ, то образ будет максимально женственным и стильным. Если вы хотите пойти в топе на работу в офис, то скомбинируйте его, например, с брюками-палаццо с завышенной талией.

Комбинезоны - это неженственно

"Льняной комбинезон можно смело назвать образом "четверг, пятница, суббота". В офис, за продуктами и на вечеринку! Уместными будут как слиперы и кеды, так и высокие каблуки. Аксессуары и правильный макияж добавят настроение образу", - говорит Андре Тан.

Табу на сандалии с носками

Да, носки под сандалии у многих вызывают смех. Но высокая мода диктует свои правила, и вы либо прислушиваетесь, либо нет. Выбор за вами. Если вы готовы рискнуть, то эксперименты можно проводить не только с носками, но еще и с оригинальными колготками и гольфами.

Клатчи только для вечернего выхода

Клатчи можно брать с собой куда угодно. Он необязательно должен быть лаковым или кожаным. Но помните, что аксессуары всегда должны выглядеть дорого!

Яркие цвета не смешивают

"Один яркий цвет куда выгоднее и интереснее смотрится с другим ярким цветом. Обычно правильно подобранные контрастные цвета усиливают эффект и удачно подчеркивают друг друга. Желтый миксуйте с оранжевым или красным, розовый - с синим, а голубой - с зеленым", - добавил Андре Тан.

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Автор: Диана Могилевич