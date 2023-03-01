Такую форму можно смело делать женщинам за 40.

Брови играют весомую роль в создании образа, так как они могут кардинально изменить лицо. Есть несколько форм, которые будут удачными и модными в 2023 году, и позволят визуально омолодить лицо лет на 10.

Дугообразные брови

Это самая оптимальная форма бровей, так как подходит и молоденьким девушкам, и тем, кому за 40. Она просто в уходе - достаточно удалять растущие волоски с помощью пинцета. Корректировки сама форма не требует.

Узкие брови

Женщинам постарше стоит помнить, что широкие брови придают лицу мрачности, поэтому все же лучше остановиться на узких бровях. Слегка подкрашивайте их карандашом, чтобы сделать их более насыщенными.

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Брови с удлиненным концом

Суть этой формы в том, что конец уходит далеко за внешний угол глаза. Именно удлиненный конец может сделать лицо более молодым, если вам за 40. А вот девушкам до 20 лет стоит отказаться от такой формы бровей, так как можно добавить себе плюс 10 лет.

Естественные брови

Если вы не хотите заморачиваться с укладкой бровей и их прорисовкой, будет достаточно сделать ламинирование. Данная процедура ориентирована на то, чтобы уложить волоски в одном направлении. Однако удалять лишние все же придется, чтобы брови смотрелись более аккуратно.

Напомним, ранее стилист показала 5 самых модных образов на весну 2023.

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