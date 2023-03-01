Вы будете выглядеть неподражаемо в глазах любого мужчины.

В народе существует понятие "дорогая женщина". Это вовсе не значит, что вас оценивают в материальном плане. Это понятие применяют к тем женщинам, которые умеют ухаживать за собой и выглядят на все 100.

Здоровые волосы

Секущиеся кончики волос говорят о том, что вы давно не посещали стилиста. Из-за них ваши волосы выглядят совсем не здоровыми и ломкими. Поэтому за волосами обязательно нужно ухаживать. Используйте не только шампунь и кондиционер, а и масла и сыворотки для блеска.

Спортивное тело

Спортивное тело свидетельствует о том, что женщина занимается своим здоровьем, работает над силой духа и, конечно, привлекательно выглядит в облегающих вещах. Поэтому богатые мужчины чаще всего обращают внимание именно на тело женщины, так как оно говорит о многом.

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Аккуратный маникюр

Ручки - визитная карточка каждой женщины. Они должны быть ухоженными. Обязательно делайте маникюр - обрезайте кутикулу, спиливайте свободный край, наносите масло. Если вы любите покрывать ногти гель-лаком, стоит отдать предпочтение красному и винному цветам. Можно сделать френч или покрыть ноготки нюдовой базой.

Чистая кожа

По коже мужчины определяют состояние здоровья женщины. Что это значит? Если у вас на лице есть какие-то высыпания и угри - это значит, что в вашем организме есть какая-то проблема. Поэтому к коже стоит относиться с полной ответственностью. Проверяйтесь у врачей, следите за своим питанием, пейте больше воды.

Дорогие аксессуары

Еще один признак, по которому можно определить "дорогую" женщину - аксессуары. Запомните главное правило: нижнее белье, обувь и сумка должны быть брендовыми и дорогими. Если на остальных вещах можно сэкономить, то на этом - нет.

Ранее стало известно, какой маникюр носят богатые женщины.

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