Вы удивитесь, когда узнаете, какой овощ способно предотвратить выпадение волос.

Выпадение волос - это проблема многих женщин, с которой бороться совсем не легко. В аптеках и масс-маркетах продают множество средств, которые не такие уж и эффективные. И что тогда делать тем, кто мечтает о роскошных прическах?

Выход есть. Надеяться на быстрый результат не стоит, но будьте уверены, что волосы станут менее ломкими и истощенными благодаря одному очень дешевому продукту. Речь идет о луке.

Для спасения волос вам понадобиться 5 луковиц. Измельчите его в блендере и добавьте в него лимонный сок. Затем нанесите это чудо-средство на кожу головы и дайте ему хорошенько впитаться.

Читайте такжеКак отрастить длинные волосы: блогерша рассекретила действенный способ (видео)Оставьте это средство на голове на полчаса. Затем расчешите волосы и смойте его шампунем. Не забудьте использовать кондиционер для волос, а также маску. После этого нанесите на кончики волос масло, термозащиту и высушите их.

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