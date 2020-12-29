Певица предстала в новом образе.

Украинская певица Настя Каменских опубликовала в Instagram новый снимок.

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На фото она позирует в стильном белом костюме со штанами-кюлотами и удлиненным пиджаком. Под пиджак она надела топик в топ костюму. А дополнила такой модный образ черными босоножками на высоком каблуке.

Также Настя собрала волосы в низкий хвостик, выпустив лишь одну прядь. На лицо она нанесла нюдовый макияж, который подчеркнул ее естественную красоту.

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Автор: Диана Могилевич