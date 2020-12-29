Каменских предстала в новом образе / instagram.com/kamenskux
Украинская певица Настя Каменских опубликовала в Instagram новый снимок.
Читайте такжеКайли Дженнер показала стильный "лук"
На фото она позирует в стильном белом костюме со штанами-кюлотами и удлиненным пиджаком. Под пиджак она надела топик в топ костюму. А дополнила такой модный образ черными босоножками на высоком каблуке.
Также Настя собрала волосы в низкий хвостик, выпустив лишь одну прядь. На лицо она нанесла нюдовый макияж, который подчеркнул ее естественную красоту.
Каменских предстала в новом образе / instagram.com/kamenskux
Другие новости УНИАН:
- Назван самый женственный тренд этой зимы
- Украинская певица показала стильный "лук"
- Назван самый модный головной убор 2021 года
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram