Депутаты отличились не очень хорошим вкусом.

Народные депутаты Украины 2 сентября пришли в Верховную Раду на заседание в образах, которые ухудшают их внешний вид. Предлагаем вам рассмотреть их и на чужих ошибках понять, как не стоит делать.

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Очки на голове

Уже давно известно, что очки на голове - это дурной тон. Они должны быть либо на лице, либо в специальном чехле. Помимо того, что это выглядит очень странно, так еще и сами очки растягиваются. В итоге они будут спадать с носа, что будет причинять вам дискомфорт.

Горошек

На самом деле, сейчас горошек в тренде. Если раньше вещи с таким принтом надевали девочкам для школьных утренников, то сейчас это прям писк моды. При этом нужно научиться правильно сочетать цвета. Например, черная или красная вещь с белым горошком выглядит дешево. А вот если подобрать более спокойными оттенки, то образ будет восхитительным.

Костюм

Костюмы сейчас в моде. Главное, правильно подобрать фасон. Одна из депутатов пришла в Раду в костюме горчичного цвета. Штаны она подобрала более свободные (они в тренде). А вот короткий приталенный жакет с кружевным рукавом делает образ вульгарным. Приталенные вещи уже отходят на второй план, так как они подчеркивают все ваши недостатки. А из кружева стоит носить только нижнее белье. Потому что как элемент одежды чаще всего оно смотрится проигрышно.

Роковое сочетание

Именно так мы назовем следующий антитренд. Сочетание красного и черного цветов уже давно неактуальны. Оба цвета довольно активные, поэтому с ними надо быть осторожнее. Также это цветовое сочетание нередко используется в театральных постановках и национальных костюмах, поэтому иногда возникают нежелательные ассоциации.

Принт

Вещи с ярким принтом в виде множества фруктов, ягод или овощей сейчас в тренде. При этом нужно быть осторожными с их выбором. Одна из депутатов пришла в Раду в блузке с коротким рукавом и декольте. А дополнил эту вещь "интересный" принт - множество разноцветных звезд. Такое ощущение, что мы оказались в каком-то планетарии, а не на заседании Верховной Рады.

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Автор: Диана Могилевич